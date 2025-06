Mädchen (2) am Spielplatz von Eisentor am Kopf getroffen

Die Zweijährige musste mit schweren Kopfverletzungen ins Spital.

Drama auf einem Kinderspielplatz in Wien-Liesing am Dienstagabend. Dort soll ein zweijähriges Mädchen von einem rund 30 Kilogramm schweren Eisentor am Kopf getroffen worden sein. Die Kleine war zwar nach dem Unfall ansprechbar, wies aber schwere Kopfverletzungen auf. Mehrere Einsatzteams, darunter auch der Rettungshubschrauber "Christophorus 9", wurden zur Unfallstelle gerufen. Die

Sie musste notfallmedizinisch versorgt und in eine Klinik geflogen werden. Lebensgefahr bestand keine. Wie es zu dem schrecklichen Unfall auf einem Kinderspielplatz kommen konnte, wird noch ermittelt. Die Polizei prüft dabei auch, ob Fahrlässigkeit eine Rolle gespielt haben könnte.