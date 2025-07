Marihuana-Plantage auf Bauernhof mit Baby in OÖ entdeckt

Insgesamt wurden fünf Kilo Suchtgift beschlagnahmt.

OÖ. Eine professionelle Marihuana-Plantage haben Polizisten am Samstag auf einem Bauernhof in Peuerbach (Bez. Grieskirchen) durch Zufall entdeckt. Die Beamten wollten ein amtliches Schriftstück zustellen, als sie auf einem Heuschober die Pflanzen samt Profi-Ausrüstung zur Aufzucht fanden. Die drei am Hof wohnenden Verdächtigen - eine 25-Jährige sowie zwei Männer im Alter von 25 und 39 Jahren - behaupteten, das Suchtgift für den Eigenbedarf zu benötigen, berichtete die Polizei.

Neben den drei Erwachsenen lebte auch ein sechs Monate altes Baby auf dem landwirtschaftlichen Anwesen. Die Ermittler stellten fünf Kilo Suchtgift sowie die Utensilien und die Mobiltelefone der drei Beschuldigten sicher. Das Trio wurde der Staatsanwaltschaft angezeigt.