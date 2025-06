Messer-Mädchen (18) verletzte Ex mit Glasscherbe

Mit einem Klappmesser soll eine 18-jährige Wienerin ihren Ex-Freund (27) in einem Park in Ottakring bedroht haben. Der Mann rief die Polizei - zumal sie ihn davor schon verletzt hatte.

Wien. Polizeibeamte der Inspektion Halirschgasse nahmen die junge Frau Mittwochnachmittag in Tatortnähe am Hoferplatz vorläufig fest und stellten das Messer sicher. Gegen die Tatverdächtige wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Im Zuge der polizeilichen Einvernahme gab das 27-jährige Opfer an, seine Ex habe ihn bereits am 23. April 2025 im Zuge eines Streits in seiner Wohnung in Margareten mit einer Glasscherbe im Nacken verletzt. Der Mann wies dort eine genähte Wunde auf.

Die Tatverdächtige bestreitet die Vorwürfe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde sie auf freiem Fuß angezeigt. Die Erhebungen laufen.