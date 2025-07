Messer-Mann sorgte auf Tankstelle in Favoriten für Horror-Szenen

Just auf jener Tankstelle - bei der erst vor zwei Monaten ein Pakistani (21) einen Bangladescher totprügelte - kam es erneut spät in der Nacht zu Horror-Szenen um ein irren Angreifer.

Wien. Um kurz nach vier Uhr Früh in der Nacht auf Sonntag bedrohte ein 30-jähriger Einheimischer an einer Tankstelle auf der Grenzackerstraße eine Gruppe junger Männer (16 bis 20 Jahre alt) mit dem Abstechen und verfolgte sie mit einem beachtlich großen schwarzen Küchenmesser in der Hand über das Areal.

Die Opfer - vier Österreicher mit arabischen Wurzeln im Alter von 16 bis 20 Jahren - ließen ihren Pkw in Panik an der Zapfsäule stehen und ergriffen die Flucht. Sie hatten nur gehört, wie der Mann davor am Handy zu einem Freund gesagt hatte: "Den nächste steche ich ab". Dann war er auch schon auf sie losgestürmt. Um sich in Sicherheit zu bringen, kletterten die Burschen über einen Zaun und hielten einen Autofahrer auf, der sie in Sicherheit brachte.

Anschließend wählten sie den Notruf. Kurz darauf trafen Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten an der Einsatzörtlichkeit ein und konnten den noch anwesenden mutmaßlichen Täter anhalten und vorläufig festnehmen. Das Messer wurde im Zuge der Durchsuchung in seinem Rucksack aufgefunden und sichergestellt. Der 30-Jährige wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung angezeigt. Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Seine Ausrede: Das Messer, das er nur zur Selbstverteidigung eingesteckt hatte, würde einem Freund gehören, der Rest sei "alles ein Missverständnis".