Gesicht zertrümmert: Passanten fanden verletzten 27-Jährigen

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags wurde in Favoriten ein schwer verletzter junger Mann - oe24-Infos zufolge ein Bangladescher - am Gehsteig auf der Grenzackerstraße aufgefunden.

Wien. Gegen 01:00 Uhr alarmierten Passanten die Polizei, nachdem sie den 27-Jährigen am Boden liegend entdeckt hatten. Die eintreffenden Beamten des Stadtpolizeikommandos leisteten dem Mann, der schwere Gesichtsverletzungen aufwies, sofort Erste Hilfe. Kurz darauf übernahm die Berufsrettung die notfallmedizinische Versorgung und brachte den Mann in kritischem Zustand ins Krankenhaus. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob es sich um ein Gewaltverbrechen handelt, ist derzeit noch unklar. Die genaue Ursache der Verletzungen sowie die Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Es kann sowohl ein brutaler Angriff wie auch ein (Verkehrs-)Unfall gewesen oder ein gar heftiger Sturz sein.