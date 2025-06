Messerstecherei auf Almhütte - zwei Verletzte

Die blutige Geschichte in Spittal an der Drau in Kärnten besticht vor allem wegen der kuriosen Abfolge der Ereignisse im Krankenhaus.

Ktn. Mittwochfrüh um 07:30 Uhr erstatteten die Ärzte vom Krankenhaus Spittal an der Drau Anzeige, dass zwei Patienten mit Stich- bzw. Schnittverletzungen behandelt werden: Einer der beiden, ein 37-Jähriger aus dem Bezirk, war schon in der Nacht mit Verletzungen am Unterarm und am Hals eingeliefert worden und wurde stationär aufgenommen, ein weiterer 37-Jähriger (ebenfalls aus dem Bezirk) kam dann in den Morgenstunden ins Krankenhaus, um sich wegen Schnittverletzungen am Rücken ambulant behandeln zu lassen.

Polizeiermittlungen ergaben, dass die beiden Freunde in der Nacht auf einer Almhütte betrunken in Streit geraten waren. Einer der beiden zog dabei ein Messer und verletzte den anderen damit am Unterarm und im Halsbereich. Es kam zu einem heftigen Gerangel, dabei verletzte sich der Angreifer mit dem Messer selbst im Rückenbereich.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde der Messerstecher in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.