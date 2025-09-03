Mit 4 Promille: Einbrecher crashte Wiener Supermarkt

Der 21-Jährige kündigte vor dem Einbruch seine Tat lautstark an.

Im Vollrausch ist ein 21-Jähriger Dienstagabend in einen Supermarkt in Wien-Mariahilf eingebrochen. Weil der junge Österreicher seine Tat vorher angekündigt hatte und ihn Zeugen beobachten konnten, wurde er festgenommen. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 4,02 Promille.

"Der junge Mann konnte mittlerweile vernommen werden", sagte der Sprecher am Mittwoch. Da befand sich der Beschuldigte noch in Polizeigewahrsam. "Er zeigte sich reumütig und gab an, sich an den Vorfall nicht erinnern zu können. Er sei seit Sonntag unterwegs gewesen und habe sehr viele alkoholische Getränke konsumiert."

Ein Zeuge, der auch die Polizei alarmiert hatte, schilderte die Vorkommnisse vom Dienstagabend so: Er sei von dem sichtlich betrunkenen 21-Jährigen bei einem Würstelstand angerempelt worden, als dieser sich an ihm vorbeigedrängt und einen Jägermeister bestellt habe. Dabei habe ihn der junge Mann auch auf ein Getränk einladen wollen, er lehnte allerdings ab.

Einbruch lautstark angekündigt

Danach sei der 21-Jährige zum Supermarkt marschiert, habe sich davorgestellt und gebrüllt, er werde jetzt in das Geschäft einbrechen. Einige englischsprachige Passanten, vermutlich Touristen, habe er noch extra darauf aufmerksam gemacht, dass er nun einen Einbruch begehen wolle. Dann habe er Anlauf genommen und sei gegen den Eingang gesprungen.

"Dadurch hebelte er die Eingangstür ein Stück weit auf, woraufhin er in die Filiale kriechen konnte. Gleichzeitig ertönte ein akustischer Alarm", sagte der Polizeisprecher. Daraufhin gab der österreichische Staatsbürger Fersengeld. Bei dem 21-Jährigen wurde ein Kaugummi und zwei Kräuterliköre gefunden