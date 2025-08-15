Mit Leihautos bei Speed-Rennen am Gürtel erwischt

Bei einer Schwerpunktaktion auf dem Mariahilfer Gürtel in der Nacht auf Freitag wurden drei Führerscheine wegen Schnellfahrens gezwickt - die Ausreden der Raser waren zwar originell, halfen aber nichts.

Wien. Den ersten Bleifuß - in Damenschuhen - erwischte es um 03.30 Uhr: Da stoppten die Beamten der Polizeiinspektion Westbahnhof eine 19-Jährige, die mit ihrem Pkw satte 93 statt der erlaubten 50 km/h unterwegs war. Ihr wurde der Probeführerschein vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und sie wurde angezeigt. Ihre Erklärung für die erhebliche Geschwindigkeitsübertretung: Sie habe das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt.

Syrer (25) gab mit so einem BM;W-Cabrio 640i Gas. © privat

Junge Frau (20) mit Freundin nahm Hatzerl am Gürtel mit Ford Puma an. © Ford

Die nächsten Extrem-Raser gingen rund eine Stunde später ins Netz: Da wurde eine 20-jährige Österreicherin, die sich mit ihrer Freundin am Beifahrersitz mit 95 km/h ein Hatzerl mit einem anderen nächtlichen Möchtegern-Rennfahrer geliefert hatte, angehalten. Die junge Frau hatte mit ihrem Ford Puma ST Line im Ortsgebiet 95 km/h drauf gehabt. Ihr Gegner des illegalen Wettrennens war ein Syrer (25) in einem weißen BMW 640i Cabrio, der mit 114 km/h gemessen wurde. Beide Straßenboliden waren Leihautos - und die Ausrede der Fast & Furious-Piloten demnach nicht viel überlegt: Man habe die Autos schnell zurückbringen wollen, damit keine zusätzlichen Kosten anfallen. Der Schmäh ging natürlich nicht rein. Auch hier wurde in beiden Fällen die Weiterfahrt untersagt und der jungen Raserin der Probeführerschein weggenommen. Der Puma wurde von zwei weiteren Freundinnen abgeholt. Dann fuhr de Frauenclique lachend davon...