Syrer (14) drohte Freibad-Security mit dem Abstechen

Nachdem zwei Teenies - ein Syrer und ein Afghane - den Eintrittspreis für ein Schwimmbad nicht zahlen wollten, wurden sie von einem Mitarbeiter des Bades dabei erwischt, wie sie versuchten, über ein versperrtes Tor zu klettern.

Wien. Passiert ist der folgende Vorfall am Mittwoch um 14 Uhr an einem der heißesten Tage des Jahres. Das Stadionbad im Prater war schon gut mit Besuchern gefüllt - da wollten auch Burschen, ein 14-jähriger Syrer und ein Afghane (17) hinein, allerdings ohne zu bezahlen.

Dreist versuchten sie über ein versperrtes Tor zu klettern, um auf das Gelände und hernach zu den Schwimmbecken zu kommen. Dabei wurden sie von einem Mitarbeiter des Bades erwischt, der daraufhin einen Security (55) hinzuzog, weil die Jugendlichen ihm allzu aggressiv erschienen.

Tatsächlich wurde der Sicherheitsmann umgehend von einem der beiden - nämlich dem Jüngeren - mit dem Umbringen bedroht: "Ich stich dich ab" - und deutete an, möglicherweise in seiner Hose ein Messer eingesteckt haben.

Daraufhin verständigte der Security über den Notruf die Polizei.

Im Zuge einer Fahndung hielten Beamte der Inspektion Ausstellungsstraße die beiden Jugendlichen an. Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen. Gefährliche Gegenstände konnten bei ihm nicht gefunden werden. Wenn er ein Messer dabei gehabt hatte, hatte er es wohl weggeworfen. Er verweigerte die Aussage und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien anschließend auf freiem Fuß angezeigt.