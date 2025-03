Mit Schreckschusspistole herumgeballert: Schütze im Bett festgenommen

Der 67-Jährige soll gleich mehrere Schüsse abgegeben haben.

Skurriler Einsatz am Dienstagnachmittag gegen 17:00 Uhr in Kitzbühel. Dort wurde die Polizei alarmiert, weil ein Mann in einem Gebäude in der Kirchgasse Schüsse abgefeuert haben sollte.

Der Schütze konnte nach weiteren Ermittlungen allein in seinem Zimmer im Bett liegend gefunden werden. Bei dem 67-Jährigen konnte eine Schreckschusspistole gefunden und sichergestellt werden.

Der Tiroler, gegen den ein aufrechtes Waffenverbot besteht, wurde festgenommen und zur Polizeiinspektion Kitzbühel gebracht. Im Zimmer des Mannes konnten eine abgefeuerte sowie mehrere nicht abgefeuerte Schreckschusspatronen sichergestellt werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Der Mann wird auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht.