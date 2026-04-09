Mord an Vierfach-Mutter: Zwei Männer in U-Haft!

Nach dem Frauenmord in Sooß bei Baden sitzen jetzt zwei Männer in U-Haft: Der Ehemann, der getrennt von der Vierfach-Mutter lebte und als mutmaßlicher Beitragstäter sein Waffen-Dealer, eine Ex-Knack, der ihm um 900 Euro eine Neun-Millimeter-Pistole verkauft haben soll.

NÖ. Immer schlimmere Details werden nach dem Mord an Zoja O. (38) in Sooß bei Baden bekannt: David O., wie seine (Ex-)Gattin aus dem Kosovo und römisch-katholischer Glaubens, am Ostermontag im Hass-Rausch 40 Mal mit einem Schraubenzieher auf sie ein, nachdem er dreimal auf sie geschossen hatte. Dann versteckte er die Leiche im Garten und versuchte den brutalen Femizid einem unbekannten Home-Invasion-Täter in die Schuhe zu schieben, was die Ermittler schnell durchschauten. Nach seinem Schock-Geständnis ("Ich hasse sie! Sie war ein Teufel!") sitzt der Bibel-Fanatiker (mehr dazu demnächst auf oe24 im Fall der Woche) in Wiener Neustadt in Untersuchungshaft.

Ermittlungen gegen 45-Jährigen, der einst

11 Mal auf Türsteher schoss

© Die Justizanstalt Wiener Neustadt (BIG)

Nur ein paar Zellen weiter sitzt, ebenfalls in Wiener Neustadt und ebenfalls in U-Haft, ein gewisser Artan M. - für den ebenso die Unschuldsvermutung gilt. Ermittelt wird gegen den verdächtigen Albaner wegen Mordes als Beitragstäter. Der mutmaßliche Frauenmörder hat ihn im Verhör verpfiffen, wonach er seinem Landsmann um 900 Euro eine 9 mm-Beretta besorgt haben soll - und das im Wissen, was der Käufer mit der Faustfeuerwaffe vorhatte, nämlich jemanden damit zu erschießen. Deshalb droht auch dem Waffen-Dealer wie dem Schützen bis zu lebenslang.

Gefängnisluft kennt der verhaftete Pistolenverkäufer jedenfalls zur Genüge. oe24-Recherchen zufolge saß der 45-Jährige M. bereits 18 Jahre in Stein, obwohl er einst "nur" 16 für einen versuchten Mord in Baden ausgefasst hatte. Weil er sich im Häfen allerdings so aufgeführt haben soll, bekam er zusätzliche zwei Jahre aufgebrummt. Erst seit wenigen Monaten war der "schwere Junge" wieder draußen und hielt sich wohl mit illegalen (Waffen-)Geschäften über Wasser. Ursprünglich hinter Gitter gewandert war der Ex- und Nun-wieder-Knacki, weil er 2007 in Baden 11 Mal auf einen Türsteher geschossen hatte, nachdem dem damals 26-Jährigen und einem Freund der Zutritt in die einstige In-Disco "Club 2" verwehrt worden war.