Kuriose Umbenennung: "El Arenal" heißt bei Apple nun "Betrunkene"

Die Karten-App von Apple sorgt in den letzten Tagen für viele Lacher. Vor dem richtigen Beginn der Ballermann-Saison heißt die Party-Hochburg El Arenal nun "Betrunkene".

Wer mit einem Apple-Gerät in den letzten Tagen seinen Ballermann-Urlaub plante, wurde bei den Apps "Karten" und "Wetter" von einer kuriosen Umbenennung überrascht. Bei den beliebten Lokalen "Megapark", "Bierkönig" und "Oberbayern" steht in großen Buchstaben "Betrunkene".

Seit Tagen kursieren davon Screenshots im Netz. Ein Nutzer fragte: "Ist das ein verlängerter Aprilscherz oder durfte sich der Praktikant austoben?"

Fälschliche Umbenennung

Ortsumbenennungen sind ohne Zustimmung von Apple sehr schwer durchzuführen. Wer bei Apple-Karten einen falschen Ortsnamen oder aus anderen Gründen eine Umbenennung braucht, muss direkt über die App "Neues Problem melden" auswählen und die Korrektur Apple senden. Der Tech-Riese überprüft die Meldung und trifft eine Entscheidung.

Durch eine derartige Meldung könnte es fälschlicherweise zu der Umbenennung gekommen sein. Die Wetter-App greift auf die gleiche Datenbank wie die Karten-App. Wenn dort statt El Arenal "Betrunkene" steht, wird dieser auch bei der Wetter-App angezeigt.