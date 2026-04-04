Kuriose Umbenennung: "El Arenal" heißt bei Apple nun "Betrunkene"

Die Karten-App von Apple sorgt in den letzten Tagen für viele Lacher. Vor dem richtigen Beginn der Ballermann-Saison heißt die Party-Hochburg El Arenal nun "Betrunkene".
Wer mit einem Apple-Gerät in den letzten Tagen seinen Ballermann-Urlaub plante, wurde bei den Apps "Karten" und "Wetter" von einer kuriosen Umbenennung überrascht. Bei den beliebten Lokalen "Megapark", "Bierkönig" und "Oberbayern" steht in großen Buchstaben "Betrunkene".
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Seit Tagen kursieren davon Screenshots im Netz. Ein Nutzer fragte: "Ist das ein verlängerter Aprilscherz oder durfte sich der Praktikant austoben?"
Fälschliche Umbenennung
Ortsumbenennungen sind ohne Zustimmung von Apple sehr schwer durchzuführen. Wer bei Apple-Karten einen falschen Ortsnamen oder aus anderen Gründen eine Umbenennung braucht, muss direkt über die App "Neues Problem melden" auswählen und die Korrektur Apple senden. Der Tech-Riese überprüft die Meldung und trifft eine Entscheidung.
Durch eine derartige Meldung könnte es fälschlicherweise zu der Umbenennung gekommen sein. Die Wetter-App greift auf die gleiche Datenbank wie die Karten-App. Wenn dort statt El Arenal "Betrunkene" steht, wird dieser auch bei der Wetter-App angezeigt.