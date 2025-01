Mordalarm in der Steiermark: Hausbesitzer findet 2 Leichen

Das Landeskriminalamt Steiermark ermittelt, nachdem Donnerstagmorgen (2. Jänner 2025) zwei Leichen im Bereich eines landwirtschaftlichen Anwesens aufgefunden wurden. Ein Gewaltverbrechen ist anzunehmen.

Auf einem oststeirischen Anwesen sind am Donnerstag in der Früh zwei Tote gefunden worden. Laut Landespolizeidirektion Steiermark ist von einem Gewaltverbrechen auf dem Gehöft in Pischelsdorf am Kulm (Bezirk Weiz) auszugehen. Die Ermittlungen seien am Laufen, so ein Polizeisprecher. Bei den Toten handelt es sich um eine Frau (77) und deren Bruder (81). Der Mann dürfte seine Schwester getötet und dann Suizid verübt haben.

Der 53-jährige Besitzer des Anwesens hatte gegen 7.30 Uhr die Polizei alarmiert: Er hatte zwei leblose Personen vorgefunden. Der Mann war in den Morgenstunden mit weiteren Helfern am Gehöft erschienen, um Reparaturarbeiten am Dach des Wirtschaftsgebäudes vorzunehmen. Dabei stieß er im Wirtschaftsgebäude auf die Leiche des 81-jährigen Pensionisten. In der Folge hielt der Mann im Wohnhaus Nachschau, welches der alte Mann gemeinsam mit seiner Schwester bewohnte. Dabei fand er die 77-Jährige im Schlafzimmer liegend leblos vor. Sie wies Anzeichen einer Gewalteinwirkung auf, woraufhin der 53-Jährige umgehend die Polizei rief. Beamte einer Streife führten in der Folge Ersterhebungen am Tatort durch, wobei Hinweise auf ein Gewaltverbrechen ermittelt werden konnten.

Mordermittler des Landeskriminalamts (LKA) Steiermark wurden daraufhin tätig. Zudem führten Tatortbeamte eine Spurensicherung durch. Der Spurenlage und den ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der 81-Jährige seine im selben Haushalt lebende Schwester im Schlaf getötet und sich im Anschluss selbst das Leben genommen haben. Ein Motiv der Tat konnte bisher nicht erhoben werden, hier wird noch ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete bereits die Sicherstellung der Leichen sowie deren Obduktion an. Unterdessen laufen die kriminalistischen Ermittlungen im Umfeld des eher zurückgezogen lebenden Geschwister weiter.