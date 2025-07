Motorradfahrer (28) flüchtete mit 180 km/h vor Polizei

Seinen Schein war er auf der Stelle los. Sein Motorrad wurde beschlagnahmt.

Ein Motorradfahrer ist am Dienstag mit bis zu 180 Kilometern pro Stunde vor der Polizei geflohen. Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien waren auf den 28-Jährigen aufmerksam geworden, da er mit überhöhter Geschwindigkeit im Kaisermühlentunnel in Wien-Donaustadt an Polizisten vorbeifuhr. Trotz Blaulicht und Folgetonhorn blieb er nicht stehen. Später trafen ihn Polizisten an seiner Adresse an. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, das Motorrad wurde beschlagnahmt.

Die Beamten hatten zuvor die Verfolgung aufgenommen. Im Zuge der Nachfahrt konnte eine Fahrtgeschwindigkeit von 180 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen werden. Außerdem beging der 28-Jährige mehrere Verwaltungsübertretungen. Die Beamten verloren bei der Verfolgung aber den Sichtkontakt.

In Garage gefasst

Über das Kennzeichen des Fahrzeugs konnten die Polizisten jedoch die Meldeadresse des Mannes ermitteln, sagte eine Polizeisprecherin. Dort trafen sie den Verdächtigen auch an. Er war gerade dabei, sein Fahrzeug in der Garage abzustellen. Bei ihm wurde eine Beeinträchtigung von Suchtmitteln festgestellt. Der Lenker wurde mehrfach angezeigt.