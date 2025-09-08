Munition in Auto explodiert: Lenker (70) verletzt

Der 70-jährige Burgenländer transportierte mit seinem Auto etwa 150 spezielle Knallpatronen, welche als Vogelschreck verwendet werden, und zwei dafür geeignete Pistolen im Fußraum der Beifahrerseite, als es zu der Detonation kam.

Brgld. Der Pensionist war am Samstag kurz nach 8 Uhr auf der B10 in Mörbisch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) unterwegs, als in seinem Auto Patronen für die Stare-Abwehr explodierten. Durch die Druckwelle wurden die Heck- und Frontscheibe zerstört. Ein Großteil der Druckwelle konnte jedoch durch das geöffnete Fenster des 70-Jährigen entweichen. Eine aufmerksame Zeugin, die starke Rauchentwicklung bei dem am Straßenrand befindlichen Auto wahrgenommen hatte, alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Die Pistolen werden kriminaltechnisch untersucht, um eine mögliche Ursache zu finden.

Der Lenker erlitt durch die Explosion Verbrennungen und wurde vom Krankenhaus Eisenstadt zur weitern Behandlung in das AKH Wien gebracht.