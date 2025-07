Mutter mit Tochter (13) aus Klettersteig im Montafon gerettet

Völlige Überschätzung auf Wanderung mit Teenager.

Vbg. Die beiden verfügten über keinerlei Klettererfahrung, wagten sich aber dennoch in den Klettersteig am Schrunser Hochjoch: Am Donnerstagnachmittag mussten eine 48-jährige Frau und ihre 13-jährige Tochter aus dem Klettersteig gerettet werden. Selbst geübte Alpinisten brauchen für den Steig rund fünf Stunden.

Schon für die ersten Passagen (Schwierigkeitsgrade A und B) brauchten die Frau und das Mädchen stundenlang. Nach rund 100 Höhenmetern erreichten sie bereits völlig geschwächt eine Stelle mit dem Schwierigkeitsgrad C. Es war kein Weiterkommen mehr möglich und die Frau setzte den Notruf ab. Die beiden wurden mit dem Polizeihubschrauber „Libelle“ per Tau geborgen und unverletzt ins Tal gebracht.