Kinder im Kindergarten angesprochen: Wirbel um "unbekannten" Mann

Der für eine Mutter verdächtig wirkende Vorfall ereignete sich in einem Kindergarten in Eisenstadt.

Bgl. Bei einem Kindergarten in Eisenstadt soll ein Unbekannter zwei Kids über den Gartenzaun angesprochen haben. Als eine Mutter dies bemerkte, stieg der Mann in sein Auto und fuhr davon.

Sie verständigte daraufhin die Kindergarten-Leitung, die wiederum die Polizei in Kenntnis setzte. Die Landespolizeidirektion Burgenland bestätigte auf Anfrage, dass beim Stadtpolizeikommando eine Meldung einging.

Doch schon bald nach dem Vorfall stellte sich heraus: Bei dem angeblich Unbekannten soll es sich um den Stiefvater eines Kindes gehandelt haben. Die Kindergartenleitung gab schließlich Entwarnung.