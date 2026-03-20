Nach Crash mit Auto: Rettungswagen landete in Graben

Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt.

Am Freitag kurz nach 10 Uhr kam es auf der B 93 im Bereich eines Sägewerks im Gurktal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen des Roten Kreuzes St. Veit und einem Pkw.

Der Rettungswagen war gerade mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz, als aus einer Seitengasse ein Auto auf die Bundesstraße einfuhr. Eine Crash konnte nicht mehr verhindert werden.

© Rotes Kreuz

Die Sanitäterinnen erlitten Verletzungen

Die beiden Insassen des Pkws wurden leicht verletzt und in das Krankenhaus Friesach gebracht. Auch die zwei freiwilligen Sanitäterinnen im Rettungswagen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden mit Notarztbegleitung ebenfalls in das Krankenhaus Friesach transportiert.

Die genaue Unfallursache sowie die Klärung eines möglichen Verschuldens sind derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.