Nach Fahndung: Dreiste Opferstock-Diebe in Bahnhof gefasst

Nach den beiden vorerst unbekannten Männern wurde mit Hubschrauber, Drohne und Polizei-Hunden gesucht.

Tirol. Zwei Rumänen versuchten am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in einen Opferstock in der Pfarrkirche Brixen im Thale mithilfe eines Drahtes, mit dem sie das Bargeld hinausfischen wollten, einzubrechen.

Nachdem das Duo bei der Tat gestört wurde, flüchtete es ohne Beute in vorerst unbekannte Richtung. Eine großangelegte Fahndung mit mehreren Polizeistreifen des Bezirkes Kitzbühel und Kufstein wurde eingeleitet, zu der auch ein Polizeihubschrauber, eine Drohne sowie drei Diensthundestreifen hinzugezogen wurden. Die Suche in einem Waldstück, in welches die Tatverdächtigen geflohen sein sollen, verlief jedoch negativ.

Hinweis führe zum Bahnhof

Ein entscheidender Hinweis ergab schließlich, dass die Rumänen (beide 33 Jahre alt) in einen Zug eingestiegen, Richtung Westendorf gefahren und dort wieder ausgestiegen waren. Im Bereich des Bahnhofes Westendorf konnte das Duo zusammen mit einem einem weiteren 21-jährigen Rumänen, der vermutlich als Fluchtfahrzeuglenker agierte hatte, festgenommen werden.

Zwei der Täter legten bei der Festnahme vor den Beamten ein Geständnis über den versuchten Opferstockdiebstahl ab. Die drei Festgenommenen wurden im Anschluss zur Polizeiinspektion Kitzbühel gebracht. Weitere Erhebungen und Einvernahmen sind im Gange.