Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Opferstock Diebe Brixen im Thale
© ZOOM.TIROL

Auf der Flucht

Nach Fahndung: Dreiste Opferstock-Diebe in Bahnhof gefasst

24.09.25, 09:48
Teilen

Nach den beiden vorerst unbekannten Männern wurde mit Hubschrauber, Drohne und Polizei-Hunden gesucht. 

Tirol. Zwei Rumänen versuchten am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in einen Opferstock in der Pfarrkirche Brixen im Thale mithilfe eines Drahtes, mit dem sie das Bargeld hinausfischen wollten, einzubrechen. 

Opferstock Diebe Brixen im Thale
© ZOOM.TIROL

Opferstock Diebe Brixen im Thale
© ZOOM.TIROL

Nachdem das Duo bei der Tat gestört wurde, flüchtete es ohne Beute in vorerst unbekannte Richtung. Eine großangelegte Fahndung mit mehreren Polizeistreifen des Bezirkes Kitzbühel und Kufstein wurde eingeleitet, zu der auch ein Polizeihubschrauber, eine Drohne sowie drei Diensthundestreifen hinzugezogen wurden. Die Suche in einem Waldstück, in welches die Tatverdächtigen geflohen sein sollen, verlief jedoch negativ.

Hinweis führe zum Bahnhof

Ein entscheidender Hinweis ergab schließlich, dass die Rumänen (beide 33 Jahre alt) in einen Zug eingestiegen, Richtung Westendorf gefahren und dort wieder ausgestiegen waren. Im Bereich des Bahnhofes Westendorf konnte das Duo zusammen mit einem einem weiteren 21-jährigen Rumänen, der vermutlich als Fluchtfahrzeuglenker agierte hatte, festgenommen werden.

Zwei der Täter legten bei der Festnahme vor den Beamten ein Geständnis über den versuchten Opferstockdiebstahl ab. Die drei Festgenommenen wurden im Anschluss zur Polizeiinspektion Kitzbühel gebracht. Weitere Erhebungen und Einvernahmen sind im Gange.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden