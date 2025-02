Nach Fahrgast-Sturz: Wiener Bim-Fahrer mit 0,9 Promille erwischt

Die Polizei wurde wegen des Sturzes eines Fahrgasts der Linie D alarmiert. Der Fahrer wurde mit 0,9 Promille erwischt!

Mit 0,9 Promille Alkohol im Blut ist ein Straßenbahnfahrer am Dienstag in einer Bim der Linie D von der Polizei in Wien-Döbling angetroffen worden. Laut APA bestätigten sowohl die Wiener Linien als auch die Landespolizeidirektion den Vorfall.

Zu dem Einsatz der Polizei kam es, nachdem diese wegen eines gestürzten Fahrgasts alarmiert worden war.

Anzeige ist raus

Gegen den nun ehemaligen Bim-Fahrer - er ist laut einer Sprecherin aufgrund des Verstoßes gegen das strikte Alkoholverbot nicht mehr für die Verkehrsbetriebe tätig - laufen wegen des Sturzes Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr.

Auch eine Anzeige aufgrund der Alkoholisierung ist bereits erfolgt. Die Wiener Linien wiesen im Zusammenhang mit diesem Fall darauf hin, dass die Einhaltung des Alkoholverbots immer wieder auch mit unangekündigten Tests überprüft werde.