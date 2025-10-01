Nach Festnahme: 27-Jähriger aus Polizei-WC getürmt

Der Mann konnte nach kurzer Flucht in einem Pkw gefasst werden.

Ein 27-Jähriger ist am Dienstagabend nach seiner Festnahme von der Polizeiinspektion Mattersburg geflüchtet. Vorangegangen war dem Ganzen der Einsatz mit zwei Gerichtsvollziehern an der Wohnadresse des Mannes, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch.

Der Österreicher war am Dienstag gegen 18.30 Uhr wegen eines Gerichtsakts festgenommen und auf die Polizeiinspektion gebracht worden.

Als er jedoch auf die Toilette ging, griff er einen Beamten an, drängte ihn zur Seite und flüchtete aus der Dienststelle. Doch weit kam der Flüchtige nicht: Wenige Minuten später wurde er in einem Pkw entdeckt und erneut festgenommen. Inzwischen sitzt der junge Mann in der Justizanstalt Eisenstadt.