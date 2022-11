Nach Halloween-Krawallen: Neue Ausschreitungen auf TikTok angekündigt

Die Halloween-Krawalle in weiten Teilen von Linz haben seine Spuren hinterlassen. Auf TikTok wurden nun bereits neue Ausschreitungen angekündigt.

Randale und Ausschreitungen erschütterten zu Halloween weite Teile der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz. Rund 200 Jugendliche sorgte für haarsträubende Szenen, warfen Böller, Steine und andere Utensilien auf unbeteiligte Passanten. Die Polizei musste mit einem Großaufgebot ausrücken, erst nach wenigen Stunden konnte die Situation beruhigt werden. Mehr als 100 Personen wurden angezeigt, auch Festnahmen gab es.

Nun der nächste Schock: Die Krawall-Jugendlichen, die die Straßenkämpfe mit der Polizei in Anlehnung an einen Netflix-Film provoziert haben wollen, kündigten auf TikTok bereits neue Ausschreitungen an. Diesmal zu Silvester. Die Ankündigungen fanden sich unter einem Video, welches der FPÖ-OÖ-Chef Manfred Haimbuchner auf TikTok postete. Das Video wurde nach wenigen Stunden bereits 70.000 Mal angesehen. "War nur vorbereitung für silvester hä", "Wir sehen uns Silvester" oder "aufwährmung für Silvester" waren nur einige der Kommentare unter dem Video Haimbuchners.

„Wir haben die Aussagen mit Screenshots gesichert und bereits der Polizei übergeben. Offenbar planen die Krawall-Jugendlichen zumindest an Silvester erneut Straßenschlachten. Diesen Umstand möchte ich auch gerne beim morgigen Landessicherheitsrat ansprechen", so der Landesparteisekretär und Sicherheitssprecher der FPÖ Oberösterreich, LAbg. Michael Gruber.Die Polizei möchte das Aufgebot für die Silvesternacht vorerst nicht erhöhen.