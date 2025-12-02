"100 Ideen für Niederösterreich" heben ab

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sprach im Flughafen Tower auf Einladung von oe24 über ihre Vision für Niederösterreich.

Auf 108 Metern Höhe wird im Flughafen Tower am Flughafen Wien normalerweise der Flugverkehr geregelt. Am Montagabend lud oe24 zahlreiche Unternehmer und CEOs zur Veranstaltung "100 Ideen für Niederösterreich" in den 22. Stock. Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sprach mit oe24-Chefredakteur Niki Fellner über Ihre Vision für Niederösterreich und was für den Wirtschaftsaufschwung notwendig ist.

Das prominente Event war der Abschluss des 360-Grad-Crossmedia Projekts "100 Ideen für Niederösterreich", das aus einem Hochglanzmagazin, einem Zeitungs-Extra und einem einmonatigen Online-Channel auf oe24.at bestand, in denen die besten Ideen für Zukunft Niederösterreichs präsentiert wurden.

© RAWVISION.at

© RAWVISION.at

Unter den Gästen im Flughafen Tower waren unter anderem Gastgeber und Flughafen-Vorstand Günther Ofner, Star-Koch Toni Mörwald, APG-Vorstand Gerhard Christiner, Ecoplus-Prokuristin Petra Patzelt, Winzerin Katharina Baumgartner, NÖM-Chef Alfred Berger, Higgins-Gründer Sven Voth und Geschäftsführer der Landesgesundheitsagentur Elisabeth Bräutigam und Bernhard Kadlec.