Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
100 Ideen für Niederösterreich
© RAWVISION.at

oe24-Event

"100 Ideen für Niederösterreich" heben ab

02.12.25, 15:21 | Aktualisiert: 02.12.25, 17:50
Teilen

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sprach im Flughafen Tower auf Einladung von oe24 über ihre Vision für Niederösterreich. 

Auf 108 Metern Höhe wird im Flughafen Tower am Flughafen Wien normalerweise der Flugverkehr geregelt. Am Montagabend lud oe24 zahlreiche Unternehmer und CEOs zur Veranstaltung "100 Ideen für Niederösterreich" in den 22. Stock. Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sprach mit oe24-Chefredakteur Niki Fellner über Ihre Vision für Niederösterreich und was für den Wirtschaftsaufschwung notwendig ist. 

Das prominente Event war der Abschluss des 360-Grad-Crossmedia Projekts "100 Ideen für Niederösterreich", das aus einem Hochglanzmagazin, einem Zeitungs-Extra und einem einmonatigen Online-Channel auf oe24.at bestand, in denen die besten Ideen für Zukunft Niederösterreichs präsentiert wurden. 

100 Ideen für Niederösterreich
© RAWVISION.at

100 Ideen für Niederösterreich
© RAWVISION.at

Unter den Gästen im Flughafen Tower waren unter anderem Gastgeber und Flughafen-Vorstand Günther Ofner, Star-Koch Toni Mörwald, APG-Vorstand Gerhard Christiner, Ecoplus-Prokuristin Petra Patzelt, Winzerin Katharina Baumgartner, NÖM-Chef Alfred Berger, Higgins-Gründer Sven Voth und Geschäftsführer der Landesgesundheitsagentur Elisabeth Bräutigam und Bernhard Kadlec.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden