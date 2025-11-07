11.000 Verbücherungen: NÖ ist Spitzenreiter bei Immo-Deals

Niederösterreichs Immobilienmarkt zieht spürbar an. Im ersten Halbjahr 2025 wurden Liegenschaften im Wert von knapp 2,4 Milliarden Euro verkauft, fast 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Beim Gesamtwert der Verkäufe lag nur Wien voran.

Immobilien im Gesamtwert von fast 2,4 Milliarden Euro haben im ersten Halbjahr 2025 in Niederösterreich den Besitzer gewechselt. Mit einem Anstieg um 19,9 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024 ist das auch ein Prozentpunkt mehr als das Zehnjahresmittel. Höher als in Niederösterreich war der Wert der Verbücherungen im Bundesländervergleich nur in Wien mit 4,19 Milliarden Euro. Diese Zahlen teilt das auf Immobilien-Transaktionen spezialisierte Maklernetzwerk RE/MAX aus Amstetten dem NÖ Wirtschaftspressedienst mit.

11.388 Immobilienverkäufe in nur sechs Monaten

Als flächenmäßig größtes Bundesland rangiert Niederösterreich bei der Anzahl der Immobilienverkäufe traditionell auf Platz 1. Im ersten Halbjahr 2025 hat Niederösterreich 11.388 Verbücherungen verzeichnet. Das waren um 1.648 Objekte oder 16,9 Prozent mehr als in der Vergleichsperiode 2024. Spitzenreiter ist der Bezirk Gänserndorf mit 1.162 verbücherten Liegenschaften und einem Anstieg um 46,3 Prozent, gefolgt von Baden (973 Verkäufe, + 30,4 Prozent) sowie Wiener Neustadt Stadt und Land (894 Verkäufe, + 34,2 Prozent).

Mödling erzielt höchsten Verkaufswert

Betrachtet man den Wert der Liegenschaftsverkäufe, hatte im ersten Halbjahr 2025 der Bezirk Mödling die Nase vorne. 289 Millionen Euro waren dort den Käufern ihre neu erworbenen Liegenschaften wert. Das ist ein Anstieg um 13,7 Prozent. Der Bezirk Bruck an der Leitha hat um 54,9 Prozent zugelegt und erreichte 272 Millionen Euro. Das drittplatzierte Baden kam auf 265 Millionen Euro (+ 19,0 Prozent).