19. NÖ Frauenlauf: Rekordsumme für Krebskranke erlaufen

Der NÖ Frauenlauf vereint Prävention, Gesundheitsförderung und gelebte Solidarität. Genau 3.046 Starterinnen erliefen heuer 28.120 Euro für den guten Zweck. Wie schon in den Vorjahren ging eine nunmehr 84-jährige Niederösterreicherin mit vollem Elan an den Start.



Beim 19. NÖ Frauenlauf am Sonntag, der rund um die Seenlandschaft in St. Pölten führte, gaben Teilnehmerinnen aller Altersgruppen ein starkes Zeichen der Solidarität für die Menschen, die durch die Aktion "Laufen gegen Krebs" Unterstützung erhalten.

"Es gibt heute nur Gewinnerinnen"

Von der großen Beteiligung und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt zeigte sich auch Frauen- und Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister begeistert: "An diesem Tag gibt es nur Gewinnerinnen und Gewinner."

Pro Teilnehmerin gingen zehn Euro an die Krebshilfe NÖ sowie an die Stammzellspende des Österreichischen Roten Kreuzes. Im Rahmen der Siegerehrung konnte symbolisch ein Spendenscheck in der Höhe von 28.120 Euro übergeben werden. Niederösterreichs Frauen haben insgesamt schon 715.000 Euro für den guten Zweck erlaufen.