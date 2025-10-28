Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt ausgerückt. Ein zweijähriger Bub steckte in einer Schaukel fest - und konnte wohlbehalten befreit werden.

Der Zweijährige schaukelte im Garten seiner Familie. Dabei trug er einen neuen Skianzug, was dazu führte, dass er in der Schaukel feststecken blieb. Seine Mutter konnte den Buben nicht mehr befreien - und verständigte umgehend die Feuerwehr.

Alles gut ausgegangen! Gott sei Dank!

Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt rückte daraufhin mit sieben Einsatzkräften an. Die Helfer lockerten an der Unterseite der Schaukel eine Schraube und konnten das Kind so befreien. Der Einsatz ging - Gott sei Dank! - glimpflich aus: Der Bub ist jetzt wohlauf, die Schaukel blieb unbeschädigt.