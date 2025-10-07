SO schön singt Niederösterreich: 20 Jahre Chorszene

Die Chorszene Niederösterreich feiert ihr 20-jähriges Bestehen im Rahmen eines besonderen Herbstkonzerts mit den Landesjugendchören aus Niederösterreich, Wien und Oberösterreich im Klangraum Krems Minoritenkirche. Special Guest ist das Ensemble Vocalodie.

Seit 2005 ist die Chorszene eingebettet in die Volkskultur Niederösterreich unter dem Dach der Kultur.Region.Niederösterreich eine Plattform für Aktivitäten in Niederösterreich, die sich mit dem Chor- bzw. Ensemblesingen beschäftigen. Diese Plattform entfaltet ihre Tätigkeit sowohl als Netzwerk zur Förderung und Koordinierung von Choraktivitäten als auch als Agentur zur qualitätsorientierten Vermittlung, Entwicklung und Forcierung der Vokalmusik.

© Uschi Wolf

Der Landesjugendchor Niederösterreich unter der Leitung von Sara Glanzer und Miriam Laznia, der Landesjugendchor Wien unter der Leitung von Simon Erasimus und der Landesjugendchor Oberösterreich unter der Leitung von Michaela Wolf und Benedikt Blaschek gestalten nun gemeinsam ein Konzert im Zeichen zeitgenössischer Chormusik.

Geboten wird dabei eine Auswahl bekannter, neuer und wiederentdeckter Werke österreichischer Komponistinnen und Komponisten – von Manfred Länger und Albert Hosp über Magdalena Severin und Florian Maierl bis zu Arnold Schönberg und Hedi Preissegger. Das Vokalensemble Vocalodie ergänzt das Programm um feinsinnige Interpretationen. Das Konzert ist diesen Samstag um 19 Uhr im Klangraum Krems Minoritenkirche.