23-Jährige lag tot im Bett – Polizei ermittelt auf Hochtouren

Im Bezirk Tulln hat sich ein tragischer Vorfall ereignet. Eine 23 Jahre alte Frau wurde tot in ihrem Bett aufgefunden. Laut ersten Informationen wurde die Polizei alarmiert, nachdem die junge Frau nicht erreichbar war.

NÖ. Die Ermittler gehen derzeit Hinweisen nach, die auf einen möglichen Drogentod schließen lassen. Eine Obduktion soll nun die genaue Todesursache, woran die junge Serbin aus Wien, die bei einem Bekannt en genächtigt hatte, klären. Offizielle Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Polizei bestätigt Ermittlungen

Die Polizei bestätigte den Einsatz und laufende Ermittlungen im Fall. Weitere Details wurden aus Rücksicht auf die Angehörigen zunächst nicht bekannt gegeben. Nur soviel sickertet durch: Schon in Wien soll sie Alkohol, unter anderem eine Flasche Wodka, und dazu Suchtgift - möglicherweise in suizidaler Absicht - zu sich genommen haben.