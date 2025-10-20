Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
23-Jährige lag tot im Bett – Polizei ermittelt auf Hochtouren
© APA

Bezirk Tulln

23-Jährige lag tot im Bett – Polizei ermittelt auf Hochtouren

20.10.25, 09:43
Teilen

Im Bezirk Tulln hat sich ein tragischer Vorfall ereignet. Eine 23 Jahre alte Frau wurde tot in ihrem Bett aufgefunden. Laut ersten Informationen wurde die Polizei alarmiert, nachdem die junge Frau nicht erreichbar war. 

NÖ. Die Ermittler gehen derzeit Hinweisen nach, die auf einen möglichen Drogentod schließen lassen. Eine Obduktion soll nun die genaue Todesursache, woran die junge Serbin aus Wien, die bei einem Bekannt en genächtigt hatte, klären. Offizielle Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Polizei bestätigt Ermittlungen

Die Polizei bestätigte den Einsatz und laufende Ermittlungen im Fall. Weitere Details wurden aus Rücksicht auf die Angehörigen zunächst nicht bekannt gegeben. Nur soviel sickertet durch: Schon in Wien soll sie Alkohol, unter anderem eine Flasche Wodka, und dazu Suchtgift - möglicherweise in suizidaler Absicht - zu sich genommen haben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden