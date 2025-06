24-jähriger Raser gleich zweimal geblitzt

Lenker war mit 124 statt der erlaubten 50 km/h und mit Tempo 131 in einer 70er-Zone unterwegs.

Ein 24-jähriger Raser ist am Wochenende in Wiener Neustadt erwischt worden.

124 statt der erlaubten 50 km/h

Der Pkw-Lenker wurde am Samstag in den späten Abendstunden mit 124 statt der erlaubten 50 km/h und mit Tempo 131 in einer 70er-Zone gemessen, teilte die niederösterreichische Polizei am Montag in einer Aussendung mit.

Führerschein vorläufig abgenommen

Dem Wiener Neustädter wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, sein Auto vorläufig beschlagnahmt. Der Mann wird dem Magistrat der Statutarstadt angezeigt.