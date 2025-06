4.000 Schüler bei Tut gut!-Schulwandertagen

Bildungslandesrätin Teschl-Hofmeister: "Gemeinsam mit 'Tut gut!' bringen wir mehr Bewegung in Niederösterreichs Schulen. Heuer waren 44 Schulen mit über 200 Klassen beim Wanderformat dabei."

Der Sommer ist da und was gibt es Schöneres, als seine Zeit im Freien zu verbringen? In diesem Sinne werden die letzten Monate des niederösterreichischen Schuljahres gern für Wanderungen in der Natur genutzt. Ganze 92 "Tut gut!"-Wanderwege mit einer Streckenlänge von rund 2.000 Kilometern stehen den Schülern im Bundesland mittlerweile zur Verfügung.

© "Tut gut!" | Zwinz

"Mit den 'Tut gut!'-Schulwandertagen setzen wir neben der 'Bewegten Klasse' auf ein zusätzliches Bewegungs- und Aktivformat in Niederösterreichs Schulen. 44 teilnehmende Schulen mit 201 Klassen und 3.908 Schülerinnen und Schülern zeigen die Attraktivität dieses Formats", zeigt sich Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister im Zuge eines Besuches beim Schulwandertag der NMS Groß Weikersdorf (Bezirk Tulln) begeistert.

Das Konzept dahinter

Im Zuge der "Tut gut!"-Schulwandertage werden jene Volks- und Mittelschulen, Allgemeine Sonderschulen, berufsbildende mittlere und höhere Schulen sowie Gymnasien eingeladen, die bereits an einem "Tut gut!"-Regelprogramm teilnehmen. Grundvoraussetzung ist, dass der Wandertag auf einem Wander- oder Schritteweg oder in einer "Gesunden Gemeinde" von "Tut gut!" durchgeführt wird. Besonders gefördert wurden kreative Gesamtkonzepte mit gesunder Jause bzw. Pause, gemeinschaftsfördernden Spielen, Kreativstationen oder Bewegungseinheiten.