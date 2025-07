5.512 Wunsch-Kennzeichen: Niederösterreich als Spitzenreiter

Niederösterreichs Autofahrer entpuppen sich als echte Fans von Wunsch-Kennzeichen.

Im vergangenen Jahr wurden in Niederösterreich 5.512 Wunsch-Kennzeichen genehmigt, in keinem anderen Bundesland waren es mehr. Auf Rang zwei befinden sich Oberösterreich (4.675), gefolgt von Tirol (3.932), Wien (3.743) und der Steiermark (3.631). Bekanntgegeben wurden die Zahlen von Infrastrukturminister Peter Hanke im Zuge der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage von Nationalratsabgeordneten der FPÖ.

Niederösterreich ist, was Wunsch-Kennzeichen angeht, aber kein One-Hit-Wonder, sondern ein echter Evergreen: So hat man auch in der Fünf-Jahreswertung von 2020 bis 2024 mit großem Abstand die Nase vorn: 28.820 Wunsch-Kennzeichen wurden in diesem Zeitraum zwischen Enns und Leitha genehmigt. 24.556 waren es in Oberösterreich, 20.703 in Tirol, 20.313 in Wien und 19.867 in der Steiermark.