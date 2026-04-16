730.000 Euro für neue Kamp-Brücke in Plank

Mit dem formellen Beschluss in der NÖ Landesregierung am 14. April, gibt LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) den Startschuss für ein beispielhaftes Infrastrukturprojekt im Kamptal.

„Wir investieren rund 730.000 Euro in den Neubau der Kamp-Brücke in Plank am Kamp. Damit schaffen wir nicht nur eine moderne und langlebige Lösung, sondern erhöhen auch die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer – Autolenker, Fußgänger sowie Wanderer und Radfahrer“, berichtet der Verkehrslandesrat.

Holz-Tragwerk wird durch Stahlbetonkonstruktion ersetzt

Die bestehende Brücke aus dem Jahr 2001 weist erhebliche Witterungs- und Fäulnisschäden an der Holzkonstruktion auf. Das Tragwerk wird nun durch eine zeitgemäße Stahlbetonkonstruktion ersetzt. „Dieses Projekt ist ein eindrucksvoller Beweis für die herausragende Fachkompetenz unserer Mitarbeiter im NÖ Straßendienst. Die benötigten Betonfertigteile wurden von der Brückenmeisterei Zwettl in Eigenregie hergestellt. Das sichert nicht nur höchste Qualität, sondern zeigt auch, wie effizient und wirtschaftlich im Sinne der Steuerzahler gearbeitet wird“, betont Landbauer. Die neue, verbreiterte Fahrbahn und eine Tempobeschränkung von 50 km/h verbessern die Sicherheit auf der Brücke zudem maßgeblich.

Behelfsbrücke während Bauarbeiten

Die Bauarbeiten finden von Mitte Mai bis August 2026 unter Totalsperre der L 1244 statt. Um die Querung des Kamps durchgehend zu ermöglichen, wird für Fußgänger und Radfahrer – wobei die Räder geschoben werden müssen – eine Behelfsbrücke errichtet. „Ein sicheres und modernes Straßennetz ist die Lebensader für unsere Regionen. Mit gezielten Investitionen in unsere Infrastruktur sorgen wir dafür, dass die Lebensqualität in NÖ auch in Zukunft auf höchstem Niveau bleibt“, so Landbauer abschließend.