75 Prozent der NÖ-Gemeinden bieten Ferienbetreuung

In einem Monat beginnen die Sommerferien in Niederösterreich. Für viele Kinder ist das die schönste Zeit im Jahr. Für berufstätige Eltern bedeutet es jedoch oft eine große organisatorische Herausforderung. Doch im Bundesland wartet ein umfangreiches Betreuungsangebot.

Neun Wochen Sommerferien klingen für Kinder wie ein Traum, doch für viele Eltern beginnt damit der organisatorische Albtraum. Wer betreut das Kind, wenn die Arbeit ruft? In Niederösterreich fällt die Antwort erfreulich deutlich aus. Rund drei Viertel der Gemeinden haben im Sommer 2024 ein Ferienbetreuungsangebot umgesetzt. Über 5.000 Kinder pro Woche wurden betreut.

In 290 Gemeinden erstreckte sich das Angebot über mindestens sechs Wochen. 308 Orte organisierten die Betreuung direkt an den Schulen. Damit war nicht nur die Infrastruktur vorhanden, sondern auch ein vertrauter Rahmen für die Kinder gegeben. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) betonte bei einer Pressekonferenz in St. Pölten, wie wichtig diese Unterstützung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist. Auch der Ausblick auf die kommenden Sommerferien zeigt, dass wieder 75 Prozent der Gemeinden ein abwechslungsreiches und bedürfnisgerechtes Ferienbetreuungsangebot für schulpflichtige Kinder schaffen werden.

Gemeinden werden zu zu Sommerhelden

Hinter den Zahlen steckt ein durchdachtes System. Fördermittel von Land und Bund sorgen dafür, dass Betreuung nicht an Geld oder Kapazitäten scheitert. Die NÖ Familienland GmbH unterstützt als starker Partner vor Ort und stellt auch das Betreuungspersonal. In diesem Sommer kümmern sich 208 Freizeitbetreuerinnen und Freizeitbetreuer um Kinder in 82 Gemeinden.

Ein Vorzeigebeispiel ist die Gemeinde Statzendorf. Dort läuft die Betreuung durchgehend über alle neun Ferienwochen. Bürgermeister Herbert Ramler erklärte, dass das gesamte Schulgebäude und die Infrastruktur der Gemeinde für das bunte Ferienprogramm genutzt werden. Besonders wichtig sei die Kontinuität durch eine vertraute Betreuerin, die auch während des Schuljahres im Einsatz ist.

Mehr als nur Aufsicht

Das Ferienangebot entlastet nicht nur organisatorisch, sondern schont auch das Familienbudget. Mit Angeboten wie "Business4Kids" und der "WIFI Kids Academy" zeigt das Land, dass gute Betreuung nicht teuer sein muss. Beide Programme sind kostenlos für Inhaberinnen und Inhaber des NÖ Familienpasses.

Landesrätin Teschl-Hofmeister freut sich, dass auch heuer ein umfassendes Betreuungspaket geschnürt werden konnte. Die Maßnahmen ermöglichen es Familien, Beruf und Kindererziehung auch in der Ferienzeit unter einen Hut zu bringen. Damit wird der Sommer nicht zur Belastung, sondern zur kalkulierbaren Zeit für Eltern, Kinder und Gemeinden.