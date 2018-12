Cobra-Einsatz: Polizist schoss in Gänserndorf auf eigene Frau

In Eckartsau im Bezirk Gänserndorf soll am Freitagmorgen ein Polizeibeamter zu Hause bei einem Streit auf seine Frau geschossen haben, berichten Nachbarn. Allerdings dürfte er sie nicht getroffen haben. Laut ersten Angaben soll sie aber die Flucht ergriffen haben und nun in Sicherheit sein.

Der Verdächtige hatte sich anschließend in seinem Haus verschanzt. Die Polizei bestätigte einen Einsatz. Auch die Cobra wurde angefordert. Neuesten Informationen nach konnte die Verhandlungsgruppe ihn zum Aufgeben überreden. Eine private Tatwaffe wurde sichergestellt.

Mehr Infos in Kürze..