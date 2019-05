Großeinsatz in NÖ: Traktor-Center steht in Flammen

In einem Traktor-Center in Harmannsdorf (Bezirk Korneuburg) ist am Montag in den Morgenstunden ein Brand ausgebrochen. Zehn Feuerwehren mit 120 Mann rückten aus, teilte Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich mit. Die Löscharbeiten dauerten in der Früh an. Es sei von hohem Sachschaden auszugehen, sagte der Sprecher.

Laut Resperger waren der Verkaufsraum samt Traktoren, das Büro und das Lager von dem Brand betroffen. Ein Übergreifen auf die Werkstatt wurde verhindert. Die Flammen wurden in einem Innen- und Außenangriff - auch von einer Drehleiter aus - bekämpft. Verletzt wurde niemand, sagte der Feuerwehrsprecher.