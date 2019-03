Mord-Alarm in NÖ: Polizisten-Mama lag tot in ihrem Haus

Entdeckt wurde das mittlerweile 6. weibliche Mordopfer heuer in Nieder­österreich am Samstag in der Bogengasse in Grafenbach St. Valentin im Bezirk Wiener Neustadt. In einer Sackgasse zur Schwarza hin lebte dort in einem Reihenhaus alleinstehend die 76-jährige Einheimische Maria P., bei der es sich um die Mutter eines Polizisten handeln soll, der in Wien seinen Dienst versieht.

"Umstände im Haus deuten auf Verbrechen hin"

Spuren. Am Samstagnachmittag war die Spurensicherung noch voll im Gang. „Die Umstände im Haus deuten im Moment auf ein Gewaltverbrechen hin“, sagt Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Durchgesickert ist bisher nur, dass die Frau verprügelt und erstochen worden sein soll. Alarm schlugen Verwandte der Frau, die sich Sorgen um die Pensionistin gemacht hatten und einen Schlüsseldienst riefen.

In der Region wollte man am Abend noch nicht so recht glauben, dass sich wieder eine schreckliche Bluttat an einer Frau ereignet hat. Erst im Jänner wurde nicht weit entfernt in der Buckligen Welt eine 50- Jährige getötet. Angeblich ist man einem Verdächtigen bereits auf der Spur.

© Einsatzdoku

© Einsatzdoku

Blutige Serie in Niederösterreich

Sollte es sich der Verdacht als wahr herausstellen, wäre es bereits der sechste Frauenmord in diesem Jahr allein in Niederösterreich. Die Serie hatte am 8. Jänner begonnen, als eine 40-Jährige in Amstetten erstochen worden war. Einen Tag darauf wurde eine 50-Jährige im Bezirk Wiener Neustadt-Land durch einen Messerangriff getötet. Am 13. Jänner wurde in einem Park in Wiener Neustadt eine leblose 16-Jährige gefunden, ihr Tod trat laut Obduktion durch Ersticken ein. Am 21. Jänner wurde eine 32-Jährige in Tulln auf dem Parkplatz eines Supermarktes durch Stiche mit einem Dolch getötet. In Ebergassing (Bezirk Bruck a.d. Leitha) wurde am 25. Jänner eine 64-jährige Pensionistin in ihrer Wohnung entdeckt. Die Frau starb laut Obduktion an einem Schädel-Hirn-Trauma aufgrund von massiver Gewalteinwirkung gegen den Kopf. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um vier Männer und eine Frau. Alle befinden sich in Untersuchungshaft bzw. in vorläufiger Anhaltung.