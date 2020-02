Tinder-Date endete in Todes-Drama

In einem Motel in Inning im Bezirk Melk spielten sich tragische Szenen ab.

Niederösterreich. Am Montagnachmittag kam es in einem Motel in Inning bei Loosdorf zu einem Todes-Drama. Ein Oberösterreicher (36) und eine Frau trafen sich dort für ein Date, als das Treffen eine tragische Wende nahm. Der 36-Jährige soll plötzlich im Zimmer zusammengebrochen sein. Die Frau alarmierte sofort die Rettung. Doch die Reanimationsversuche halfen nichts mehr. Der Mann starb.

Kennengelernt hatten sich die beiden vergangenen Freitag über die Dating-App "Tinder", wie "Kurier" berichtet. Wenige Tage darauf trafen sie sich in einem Motel in Loosdorf. Die Polizei war wegen des Todesfalls vor Ort im Einsatz, wie ein Sprecher gegenüber oe24 bestätigt.

Die Beamten gehen von einer natürlichen Todesursache aus. Aufgrund seiner Vorerkrankungen wird geprüft, ob es sich bei der Todesursache um einen Gehirnschlag oder eine Herzerkrankung handelt.