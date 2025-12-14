Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Meinungen
Nur gemeinsam haben wir eine Chance

Rudolf Fußi

Nur gemeinsam haben wir eine Chance

Von
14.12.25, 09:00
Teilen

Ein Kommentar von Rudolf Fußi.

Großbritannien leidet. Der Austritt aus der EU hatte ausschließlich negative Folge und die Bürger spüren das jeden Tag. Die EU mag nicht perfekt sein, das ist sie bei weitem nicht. Aber im internationalen Wettbewerb hat nur ein vereintes Europa Chancen, die einzelnen Staaten allein sind völlig machtlos. Man schaue sich nur die anderen Mitbewerber an: USA, China, Indien – wer sind wir Österreicher da? Genau, niemand.

Die USA wollen Europa gezielt schwächen und einige Parteien rechtsextreme Parteien spielen da gerne mit. Es ist nichts anderes als Landesverrat, dem EU-Austritt Österreichs das Wort zu reden. Die Folgen eines EU-Austritts wären katastrophal und da spreche ich nicht von Annehmlichkeiten des ungehinderten Reisens in den Urlaub oder der gemeinsamen Währung. Nur gemeinsam haben wir am Weltmarkt eine Chance und das wissen unsere Gegner nur allzu gut.

Was es braucht: Eine entschiedene Reform der EU, eine Erneuerung, weg vom Bürokratiemonstrum. Ja, all das wäre wichtig und richtig. Nichts aber wäre falscher als den geistigen Verirrungen eines erkennbar verwirrten Mannes in den USA zu folgen. Denn der meint es nicht gut mit uns. Und daher sind wir gut beraten, Europa weiter zu stärken.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden