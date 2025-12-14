Nur gemeinsam haben wir eine Chance

Ein Kommentar von Rudolf Fußi.

Großbritannien leidet. Der Austritt aus der EU hatte ausschließlich negative Folge und die Bürger spüren das jeden Tag. Die EU mag nicht perfekt sein, das ist sie bei weitem nicht. Aber im internationalen Wettbewerb hat nur ein vereintes Europa Chancen, die einzelnen Staaten allein sind völlig machtlos. Man schaue sich nur die anderen Mitbewerber an: USA, China, Indien – wer sind wir Österreicher da? Genau, niemand.

Die USA wollen Europa gezielt schwächen und einige Parteien rechtsextreme Parteien spielen da gerne mit. Es ist nichts anderes als Landesverrat, dem EU-Austritt Österreichs das Wort zu reden. Die Folgen eines EU-Austritts wären katastrophal und da spreche ich nicht von Annehmlichkeiten des ungehinderten Reisens in den Urlaub oder der gemeinsamen Währung. Nur gemeinsam haben wir am Weltmarkt eine Chance und das wissen unsere Gegner nur allzu gut.

Was es braucht: Eine entschiedene Reform der EU, eine Erneuerung, weg vom Bürokratiemonstrum. Ja, all das wäre wichtig und richtig. Nichts aber wäre falscher als den geistigen Verirrungen eines erkennbar verwirrten Mannes in den USA zu folgen. Denn der meint es nicht gut mit uns. Und daher sind wir gut beraten, Europa weiter zu stärken.