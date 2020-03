Areal um Wasserstofftank großräumig abgesperrt Zwei Schwerverletzte nach Wasserstofftank-Explosion in NÖ

Bei der Explosion eines Wasserstofftanks in einem Industrieobjekt in Kematen a. d. Ybbs (Bezirk Amstetten) sind am Mittwochvormittag zwei Arbeiter schwer verletzt worden.