A2 und S1 am Wochenende teilweise gesperrt

Am Autobahnknoten Vösendorf vor den Toren Wiens und auf der Wiener Außenringschnellstraße finden am Wochenende Sanierungsarbeiten statt.

Die Abfahrten auf die Südautobahn (A2) in Richtung Graz werden daher von Samstag 12:00 Uhr bis Montag spätestens 5:00 Uhr gesperrt sein.

Ebenfalls saniert wird die Abfahrt von der Wiener Außenringschnellstraße (S1) auf die A2 Richtung Süden. Die Umleitung erfolgt über den Bypass, der auch zur Shopping City Süd (SCS) und zur Anschlussstelle Mödling führt, informierte die Asfinag.