Clemens & Lukas Strobl mit Aaron Karl 
© Weinmanufaktur

Weinkultur

Aaron Karl & Lukas Strobl präsentieren Hauswein "Donauwalzer"

28.01.26, 10:26
Dancing-Star Aaron Karl und Winzer Lukas Strobl verbindet nicht nur der Wein, sondern auch eine Freundschaft und der Wagram. Am 31. Jänner präsentieren die beiden in Oberösterreich gebürtigen Niederösterreicher beim 75. KV Ball in Linz den Hauswein "Donauwalzer" des Kaufmännischen Vereins. 

Auch die Donau verbindet die Herkunftsregionen des auf tiefgründigen Lössböden gewachsenen Grünen Veltliners, Jahrgang 2024.
Ein authentischer Sortenvertreter mit Spannung, Charakter, Frische und Eleganz.

Den Donauwalzer-Wein gibt es exklusiv im Palais Kaufmännischer Verein.

