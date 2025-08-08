Alles zu oe24VIP
Heli-Einsatz

Ahnenforscher unter Grabstein eingeklemmt

08.08.25, 07:19
Der Deutsche musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. 

Ein Ahnenforscher aus Frankfurt am Main ist am Donnerstag auf dem Friedhof in Oberhautzental, einer Ortschaft der Marktgemeinde Sierndorf im Bezirk Korneuburg, von einem Grabstein eingeklemmt worden. Der 53-jährige Deutsche wurde von Helfern örtlicher Feuerwehren befreit und nach der medizinischen Erstversorgung durch das Rote Kreuz Stockerau von "Christophorus 9" ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen, teilte die Polizei mit.

Die gleichaltrige Ehefrau des späteren Opfers hatte ein Foto eines Grabsteins machen wollen. Weil dieser verwachsen war, bat sie laut Polizei ihren Mann, die Pflanzen zu entfernen. Als sich der Ahnenforscher festhielt, kippte das Grabmal nach vorne.

