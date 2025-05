Alkolenker (23) fuhr ohne Schein Auto zu Schrott

Der 23-Jährige nahm das Auto ohne, dass der Besitzer davon wusste.

Ein betrunkener Autolenker baute am Mittwochabend in Wartmannstetten im Bezirk Neunkirchen einen Unfall. Der 23-Jährige hatte den Pkw ohne das Wissen des Zulassungsbesitzers einfach genommen. Mit dem Pkw kam der junge Mann rechts von der Straße ab, geriet infolge ins Schleudern und überschlug sich in einem Graben.

Mit leichten Verletzungen wurde der Alkofahrer aus dem Bezirk Neunkirchen ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt gefahren. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt und der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.