Am Dach balanciert: Teenie stürzte in acht Meter tiefen Schacht

Der 17-Jährige balancierte im Dachbereich einer Wohnhausanlage.

Ein fürchterlicher Unfall ereignete sich in einem Mehrparteienhau in Hollabrunn. Dort stürzte in der Nacht auf Dienstag ein 17-Jähriger in einen acht Meter tiefen Schacht.

Der 17-Jährige hatte den Montagabend gemeinsam mit zwei gleichaltrigen Personen auf dem Dach mit Zugang zu den Wohnungen verbracht. Kurz nach 1.30 Uhr dürfte der Teenager dann auf eine 1,6 Meter hohe Brüstung gestiegen sein, um auf einer 30 Zentimeter breiten Trittfläche zu balancieren. Dabei soll der Hollabrunner den Schacht übersehen haben.

Feuerwehr musste schwer verletzten Teenie bergen

Nach dem Absturz wurde der 17-Jährige von Mitgliedern der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr befreit. Verwendet wurden dabei Leiter und Rettungskorb. Der junge Niederösterreicher wurde mit schweren Verletzungen in das Universitätsklinikum St. Pölten transportiert.