Amstetten: NBG übergibt 29 moderne Wohnungen mit Kaufoption

Die feierliche Schlüsselübergabe für das Objekt der NÖ Bau- und Siedlungsgenossenschaft (NBG) in Amstetten fand mit Herrn Landtagsabgeordneten Anton Kasser (in Vertretung von LH Johanna Mikl-Leitner) statt.

Die NBG errichtete mit Mitteln der NÖ Wohnbauförderung auf dem Grundstück in Amstetten, Robert-Lieben-Straße 14 & 16 (Bauteil 5), eine Wohnhausanlage mit insgesamt 29 Wohnungen, in Miete mit Kaufoption.

Nachhaltige Bauweise

Die gesamte Wohnhausanlage wurde in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung hergestellt. Die Energiebereitstellung für Beheizung und Warmwassererzeugung erfolgte mittels biogenem Fernwärmeanschluss. Auf den Dächern wurden zusätzlich Photovoltaik-Anlagen mit einer Summenleistung von ca. 14,5 kWp installiert. Die Stiegenhäuser sind barrierefrei ausgeführt und mit Personenaufzügen ausgestattet.

Wohnkomfort und Vielfalt

Es wurden Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen mit einer Wohnnutzfläche von zirka 51 bis 92 m² errichtet. Alle Wohnungen verfügen über eine Terrasse oder einen Balkon. Den Erdgeschosswohnungen wurden Eigengärten samt Terrasse zugeordnet. Alle Wohnungen erhielten einen Einlagerungsraum mit eigenem Stromanschluss.

Jeder Wohneinheit ist je ein Pkw-Abstellplatz in der Tiefgarage und im Freien zugeordnet. Auf Sonderwunsch und Kosten des Mieters kann jeweils ein Stellplatz mit einer Ladesteckdose für ein Elektroauto ausgestattet werden.

Mobilität und Infrastruktur

Zusätzlich wurden ein Fahrradabstellraum, Trockenräume und Kellerabteile errichtet. Selbstverständlich gibt es auch einen Kinderspielplatz.

