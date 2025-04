Der 49-Jährige ist in einer Halle von einer Hebebühne gefallen.

Groß-Enzersdorf. Ein 49-jähriger Arbeiter ist Freitagfrüh nach einem 30-Meter-Absturz von einer Hebebühne in einer Halle einer Firma in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) ums Leben gekommen. Der slowakische Staatsbürger starb Polizeiangaben zufolge an Ort und Stelle.

Das Arbeitsinspektorat wurde vom Vorfall in Kenntnis gesetzt, hieß es in einer Aussendung.