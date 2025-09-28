Ausbau der Kinderbetreuung in Baden

Am Samstag wurde der Zubau von zwei Kindergartengruppen in Baden am Kindergartenstandort Biondekgasse feierlich eröffnet.

"Die 'blau-gelbe Betreuungsoffensive‘ ist die größte familienpolitische Initiative in der Geschichte des Landes Niederösterreich", sagt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Der Ausbau der Kinderbetreuung sei eine Investition in frühkindliche Bildung und gleichzeitig werden die Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf tatkräftig unterstützt. Sie bedankte sich auch bei Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) und ihrem Team aus Politik und Verwaltung.

"Ich freue mich, dass wir dieses Projekt mit Mitteln des NÖ Schul- und Kindergartenfonds unterstützen können“, so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Das Projekt wird über den Schul- und Kindergartenfonds mit einer Zinsförderung in Höhe von über 430.000 Euro unterstützt.