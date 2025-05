× Ausflugsperlen für den perfekten Muttertag in NÖ

Niederösterreich zeigt zum Muttertag, wie groß Wertschätzung sein kann. Mit duftendem Gebäck, nostalgischen Zügen, barocken Schlössern und blühenden Gärten.

Ein Tag voller Liebe, Genuss und unvergesslicher Momente - so fühlt sich der Muttertag in Niederösterreich an. Zwischen nostalgischen Zügen, blühenden Gärten und königlichem Frühstück warten ganz besondere Erlebnisse auf alle Mamas. Wer seiner Mutter etwas schenken will, das nicht in Geschenkpapier passt, findet hier Ideen, die Herz und Sinne berühren.

Muttertag auf Schienen

Einsteigen, loslassen, genießen - der Reblaus Express lässt Herzen höherschlagen. Auf einer der schönsten Bahnstrecken Niederösterreichs rauscht am 11. Mai ein ganz besonderes Erlebnis durch das Wald- und Weinviertel: 40 Kilometer Nostalgie und Genuss zwischen Retz und Drosendorf. Und während draußen die Reben und Felder vorbeiziehen, erklingen drinnen die Honsig Buam live im Zug. Dazu gibt's im Heurigenwagen für jede Mama eine süße Überraschung. Der perfekte Mix aus Musik, Landschaft und einem Hauch Retro-Zauber.

© NB/Minibauer ×

Klangvolle Schlösser und blühende Gärten

Wer lieber durch Geschichte wandert statt durch Waggons fährt, hat reichlich Auswahl. Im Museumsdorf Niedersulz erwacht das Dorfleben vergangener Tage zum Leben. Zwischen historischen Häusern und prachtvoll gepflegten Gärten spielt die Blasmusik zum Muttertagsfrühschoppen auf. Zwischen 11 und 13 Uhr lädt der Dorfwirt zum zünftigen Feiern ein.

Den besonderen Charme des Museumsdorfes machen das harmonische Zusammenspiel von Natur und Kulturgeschichte aus. © Nadja Meister ×

Ein barocker Höhepunkt erwartet die Besucher im Schloss Eckartsau. Dort beginnt um 11 Uhr das Muttertagskonzert "Vom Lachen, Scherzen und Staunen". Musiker Gunar Letzbor und das Ensemble Ars Antiqua Austria entfesseln eine Klangreise mit tänzelnden Tieren, virtuosen Violinen und einer Prise höfischem Humor.

Schloss Marchegg wiederum bietet freien Eintritt für Mamas und eine exklusive Führung durch die Schloss- und Naturwelt, voll spannender Geschichten und leiser Aha-Momente. Wer noch tiefer in die Natur eintauchen möchte, sollte Schloss Orth besuchen. Dort zeigen Rangerinnen und Ranger die Wunderwelt der Donau-Auen, vom Auwald bis zur tierischen Schlossinsel.

Fürstlich frühstücken und königlich brunchen

Für einen perfekten Start in den Tag sorgt Schloss Hof. Hier wird am 11. Mai nicht nur groß aufgetischt, sondern auch kaiserlich verwöhnt. In eleganter Umgebung genießen Mütter und ihre Familien ein feines Frühstück, gefolgt von einer Führung durch das prachtvolle Schloss mit seinen barocken Gartenanlagen. Liebevoll arrangiert, stilvoll serviert, unvergesslich schön.

© Lois Lammerhuber ×

Wem der Sinn nach einem üppigen Brunch steht, wird im Dreikönigshof fündig. Hier erwarten die Gäste sieben Vorspeisen, zwei Suppen, fünf Hauptgerichte und sieben süße Sünden. Ein Festmahl, das keine Wünsche offenlässt. Tipp für Planerinnen: Tisch reservieren, bevor der Genuss ausgebucht ist.

Wer das kulinarische Erlebnis mit Bergluft kombinieren möchte, findet auf der Anna-Alm im Mostviertel das Paradies. Von 10 bis 12 Uhr gibt es ofenfrisches Gebäck, Käsespezialitäten, frisch zubereitete Eierspeisen und vegetarische Highlights. Umgeben von Alpengipfeln, bei klarem Himmel und frischer Luft schmeckt das Leben einfach besser. Und der Muttertag sowieso.