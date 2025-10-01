Ausgesetztes Mini-Pony hat eine neue Herde

Ein im Bezirk Gmünd in Niederösterreich ausgesetztes Mini-Pony hat im Tierschutzhof Pfotenhilfe in Oberösterreich eine neue Chance erhalten.

"Helene" wurde dort in eine Herde integriert. Das Pferd leidet unter Kehlkopfpfeifen, eine baldige Untersuchung in einer Klinik soll die Möglichkeit einer Operation abklären, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung der Pfotenhilfe.

© APA/PFOTENHILFE

Das Mini-Pony war im Sommer im Waldviertel alleine aufgefunden worden. Wie gesetzlich vorgesehen, musste es in der Folge für einen Monat in der Obhut der Behörde bleiben. "Da sich bis dahin kein Halter gemeldet hat, hat sich die Pfotenhilfe bereit erklärt, Helene abzuholen und ihr in ihrer Equidenherde einen Lebensplatz zu bieten", wurde in der Aussendung betont.

© PFOTENHILFE

Im Tierschutzhof in Lochen (Bezirk Braunau) haben sich die Artgenossen von "Helene" zunächst vor dem Neuankömmling gefürchtet, Grund war die laute Atmung aufgrund des Kehlkopfleidens. Letztlich gelang jedoch die Integration in die Herde, wo das Pferd laut Pfotenhilfe mit Ponystute "Tina" bereits eine beste Freundin gefunden hat.