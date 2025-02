45.000 Besucher bei Austrian BoatShow erwartet

Die Austrian BoatShow ist die größte und vielfältigste Boots- und Wassersportfachmesse in Österreich und CEE. Stattfinden wird sie von 6. bis 9. März 2025.

"Wassersport total" lautet das Motto der Austrian BoatShow, die heuer einmal mehr zum Treffpunkt für rund 45.000 Wassersportfans kurz vor Saisonstart wird. Das umfassende Programmangebot macht die "Boot Tulln" zur bedeutendsten Fachmesse für Zentral- und Osteuropa.

Vier Tage lang präsentieren 320 Aussteller einen Querschnitt aus der Welt des Wassersports: Motorboote, Segelboote, Luxusyachten, Elektroboote, Kanu & Kajak, Fun- und Tauchsport, Tourismus, Charterangebote und jede Menge nautisches Zubehör. Dabei zeigt Master Yachting als absolute Highlights zwei Österreich-Premieren: Beneteau stellt unter dem Namen „Island Cruising Concept - Sea Lodge“ einen 49 Fuß Monomeran vor. Darüber hinaus wird - erstmals in Tulln - ein Katamaran über 40 Fuß zu bestaunen sein: Dracan 42 Power Cat von Dracan Marine.

Auf die Besucher warten zudem umfassende Infos für den Wassersport mit mehr als 120 Vorträgen und Workshops an allen Messetagen rund um die Sicherheit an Bord, Tricks für perfekte Hafenmanöver, Nützliches zum Gebrauchtbootkauf, Tipps für die beste Versicherung, Wetterextreme am Mittelmeer bis hin zur Inspiration für neue Reiseziele für den unvergesslichen Urlaub am Wasser oder den Tauchsport.

Eintrittspreise

Erwachsene EUR 15,00

Senioren- und Studentenkarte EUR 13,00

Kinder (6-15 Jahre) EUR 4,00

Kinder bis 6 Jahre Eintritt frei

Gruppenkarte (ab 20 Pers.) EUR 13,00

Online Ticket: Erwachsene EUR 14,00

Kinder EUR 3,00

Die Öffnungszeiten sind Donnerstag, 6. bis Sonntag 9. März von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr.